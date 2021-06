Euro 2020: l'Angleterre lance bien sa préparation face à l'Autriche

L'Angleterre a bien lancé sa préparation à l'Euro (11 juin-11 juillet) en battant l'Autriche (1-0) à Middlesbrough, mercredi, en match amical, même si de nombreux points semblent encore perfectibles.

Après avoir nettement dominé la première demi-heure de jeu, mais stérilement, les hommes de Gareth Southgate ont dû attendre pratiquement l'heure de jeu pour marquer en contre par Bukayo Saka (1-0, 57e) et faire ensuite le dos rond.

Privé au coup d'envoi de Harry Maguire, blessé à une cheville, et de Jordan Henderson, encore trop juste, le sélectionneur anglais avait choisi d'aligner un onze qui ne sera très certainement pas celui qui débutera la compétition, le 13 juin, contre la Croatie, à Wembley.

La titularisation de Jesse Lingard, non retenu dans les 26, mais autorisé, avec les autres joueurs écartés, à rester avec la sélection pour les matches de préparation, en était la meilleure preuve.

Il avait aussi laissé au repos les joueurs de Chelsea et des deux Manchester, qui ont disputé des finales européennes la semaine dernière.

Face à des Autrichiens athlétiques mais longtemps assez passifs, les "Three Lions" se sont créé plusieurs situations intéressantes en première période, avec notamment un face-à-face perdu par Harry Kane (30e).

Le capitaine et avant-centre de Tottenham a parfois eu tendance à trop redescendre pour participer à la construction du jeu, privant son équipe d'une menace importante dans la surface de réparation, face à une défense regroupée, surtout avec des centreurs de la qualité de Trent Alexander-Arnold ou Kieran Trippier, titularisé à gauche de la défense.

Le but de Saka (19 ans), après un contre rapide passé par Kane, Lingard et Grealish, a prouvé que cette équipe sera redoutable en transition, mais elle doit progresser en attaques placées.

Après l'ouverture du score, l'Autriche s'est montrée plus entreprenante, Marcel Sabitzer trouvant la barre d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface (64e), avant qu'une tête de Michael Gregoritsch ne fasse passer des frissons dans les dos anglais (89e).

L'Angleterre affrontera, outre la Croatie, l'Écosse et la République Tchèque dans le groupe D, alors que l'Autriche sera dans le groupe C, celui des Pays-Bas, de l'Ukraine et de la Macédoine du nord.