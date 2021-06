Roland-Garros - Daniil Medvedev se qualifie pour le troisième tour

(Belga) Daniil Medvedev s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, mercredi. Le Russe, N.2 mondial et tête de série N.2, s'est imposé en quatre sets 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 en 2h18 face à l'Américain Tommy Paul (ATP 52).

Medvedev connaissait une première manche compliquée et se faisait breaker à 3-2 avant de perdre le set (3-6). Le joueur russe se réveillait dans le deuxième set remporté en 25 minutes (6-1). Medvedev, qui n'avait jamais réussi à passer le premier tour à Paris en quatre participations, poursuivait sur sa lancée et remportait les troisième et quatrième sets pour filer au troisième tour. Il y sera opposé à l'Américain Reilly Opelka, N.35 mondial et tête de série N.32.