DIRECT DIABLES - Mignolet confiant pour ce soir malgré les 6 titulaires blessés

Les Diables Rouges espèrent remporter l'Euro 2020. Suivez leur parcours en direct: les pépites des réseaux sociaux, nos commentaires, des éditos, les dernières infos.

Le tournoi de l'Euro 2020 démarre vendredi prochain, soit dans 9 jours. Le match des Diables Rouges contre la Russie aura lieu dès le lendemain, le samedi 12 juin. La préparation de nos joueurs avance au centre national de Tubize. Quant aux supporters, ils sont nombreux à préparer leur bon plan pour regarder les matchs dans une ambiance festive. Suivez toute l'actualité de nos Diables heure par heure avec notre DIRECT.

08h30 - Info | MIGNOLET CONFIANT MALGRÉ LES BLESSURES

Pour Simon Mignolet, titulaire ce soir, les absences de Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Witsel, De Bruyne et Eden Hazard ne sont pas un problème (lire l'article complet)

MERCREDI

20h00 - Info | UNE AVERSE ET 5 JOUEURS DE MOINS

En raison d'une grosse averse, les Diables Rouges se sont entrainés avec une demi-heure de retard mercredi au centre d'entrainement de Tubize. En outre, le sélectionneur national Roberto Martinez n'a pu compter que sur 23 joueurs, 5 d'entre eux n'ayant pas pris part à l'exercice collectif (lire l'article complet + vidéo).



18h45 - Info | L'INTÉRIEUR DU VESTIAIRE

L'Union belge de football a dévoilé mercredi l'intérieur du vestiaire des Diables Rouges. On découvre notamment qui est assis à côté de qui (lire l'article complet + photo).



17h20 - Info | MIGNOLET S'EXPRIME SUR L'ÉVOLUTION DES DIABLES

Simon Mignolet s'apprête à entamer son quatrième tournoi majeur avec les Diables Rouges. Le gardien du Club de Bruges a donc pu constater l'évolution de l'équipe belge au fil des années. "En 2014 au Brésil, tout le monde était impatient de voir ce qui allait nous arriver. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour de nous, mais seulement de l'Euro. Nous vivons ce premier match à un niveau différent. On a franchi une étape à chaque tournoi. Il y a une idée claire, un concept tactique clair derrière notre jeu. On a engrangé beaucoup de confiance et d'expérience", a-t-il confié en conférence de presse mercredi à Tubize (lire l'article complet).