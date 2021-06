Karim Benzema manque un penalty pour son retour en équipe de France: qu'en pense Deschamps?

Karim Benzema "a été malheureux" pour son retour en équipe de France en manquant quelques occasions de but, dont un penalty, a affirmé le sélectionneur Didier Deschamps après la victoire 3-0 contre le pays de Galles mercredi à Nice.

"Il a fait de très bonnes choses dans son registre. Il a été malheureux, le penalty est bien tiré. Il a eu d'autres situations aussi, évidemment que pour un attaquant, marquer c'est concrétiser. Mais avec son registre, sa palette élargie, ça a permis à l'équipe de France d'avoir de la maîtrise et de la complémentarité, pas qu'avec ceux qui sont à coté de lui mais aussi les milieux de terrain", a-t-il expliqué en conférence de presse l'issue de la rencontre de préparation.

L'apport de Benzema est donc déjà important pour le sélectionneur, surtout par rapport à sa capacité à communiquer sur le terrain. "Cela discute aussi entre les joueurs, et cela me plaît de voir les joueurs échanger entre eux. Ils m'entendront moins les prochains matches car il y aura du public dans les stades."

Globalement, il a été satisfait de l'animation offensive proposée. "Ca vient conclure cette première phase de préparation avec une charge de travail importante. L'adversaire réduit a dix nous a facilité la tâche, mais l'équipe de France a eu la maîtrise. On aurait pu avoir plus de réussite et plus de buts. La qualité est là, l'état d'esprit aussi, et j'attache autant voire plus d'importance à cela car on en aura besoin."