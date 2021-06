Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville signe le meilleur temps sur le shakedown

Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé le meilleur temps du rallye de Sardaigne, 5e manche du championnat du monde WRC, jeudi matin dans la région d'Olbia, en Italie.

Au terme des 2,89 km du shakedown, le pilote belge a devancé de 0.9 l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) et de 1 seconde le Finlandais Teemu Suninen (Ford). Le Français Sébastein Ogier, leader du championnat, a signé le 4e chrono à 1.2 de Neuville, devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), 5e temps à 1.6 du Belge. Sordo a remporté les deux dernières éditions du rallye de Sardaigne, tandis que Neuville s'y était imposé en 2016 et 2018. Le rallye de Sardaigne débutera vendredi dès 8h par une première journée copieuse (127 km chronométrés). Samedi débutera par les spéciales emblématiques de Loelle et Monte Lerno, puis se terminera sur la côte nord, pour 130 km au total, également truffés de cailloux. Dimanche matin, la pointe septentrionale de l'île, en face de la Corse, sera le théâtre des quatre dernières spéciales (46 km au total), avec Aglientu-Santa Teresa comme Power Stage et donc des points de bonus à prendre. Cela fera 303 km en vingt spéciales