Euro 2020: Alexander-Arnold forfait avec l'Angleterre

Le défenseur latéral droit de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre, Trent Alexander-Arnold, sorti blessé mercredi lors d'un match amical contre l'Autriche (1-0), sera forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé jeudi la fédération anglaise.



"TAA" avait ressenti une douleur à une cuisse après avoir dégagé un ballon à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Il était sorti en boitant, manifestement désemparé et s'appuyant sur un soigneur.



"Un scanner a confirmé que le joueur de 22 ans ne serait pas en mesure de jouer lors de la compétition à venir et il s'est retiré de la sélection anglaise pour rejoindre son club et s'y soigner", écrit la fédération dans son communiqué.



Alexander-Arnold faisait partie des joueurs en balance pour figurer dans la liste finale des 26, après que Southgate eut annoncé une première liste de 33 joueurs.



Auteur d'une très bonne fin de saison, à l'image de son club, il avait finalement été retenu notamment en raison de sa très grande polyvalence et de son apport offensif.



"Gareth Southgate ne confirmera pas un éventuel remplacement avant la fin du match de préparation de dimanche contre la Roumanie", précise encore la fédération.



Avec trois autres arrières droit de métier dans son groupe - Kyle Walker, Kieran Trippier et Reece James -, le sélectionneur anglais peut choisir de ne pas le remplacer ou de repêcher un joueur à un autre poste, comme Jesse Lingard, milieu offensif qui pourrait apporter un peu de créativité.



L'Angleterre entrera en lice le 13 juin dans l'Euro, en affrontant la Croatie à Wembley.