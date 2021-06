Thorgan Hazard après le partage contre la Grèce: "On doit monter en puissance"

La Belgique n'est pas parvenue à s'imposer devant la Grèce (1-1) pour son premier match de préparation à l'Euro 2020, jeudi soir au Stade Roi Baudouin. Thorgan Hazard a marqué le but des Diables Rouges qui, brouillons et quasi inoffensifs en seconde mi-temps, ont encaissé sur phase arrêtée après l'heure de jeu.

"On a pris un peu de rythme et il n’y a pas eu de blessé. J’ai marqué mais j’en ai raté une belle", soulignait le buteur Thorgan Hazard au micro de la RTBF. "C'était un match compliqué de reprise, contre une équipe qui pose des problèmes à pas mal d’adversaires. Bien sûr qu’on aimerait avoir tout l’équipe disponible. Aujourd’hui, il y a eu pas mal de déchets techniques et à ce niveau-là, on peut faire mieux. On doit se remettre tout doucement dedans et monter en puissance dans cette préparation."