Simon Mignolet: "Quand on est premiers au classement FIFA on veut gagner"

Titulaire, Simon Mignolet a longtemps permis à la Belgique de ne pas encaisser mais le gardien de Bruges s'est finalement retourné sur une phase arrêtée jeudi soir contre la Grèce (1-1) dans le premier match de préparation des Diables Rouges en vue de l'Euro.



"C'est vrai j'ai dû faire quelques arrêts mais nous sommes dans une période d'entraînement. Quand on est premiers au classement FIFA on veut gagner, ça n'a pas réussi. C'est toujours dommage", a dit le gardien. "Nous ne sommes pas parvenus à marquer le deuxième but et avons cherché à marquer après l'égalisation. Il faut prendre le positif. Certains jeunes ont pu jouer par exemple. Mais c'est clair que nous voulons mettre les point sur les i. Il faut par exemple travailler les phases arrêtées", a ajouté Mignolet, précisant que les Diables n'ont eu que deux entraînements depuis le début de leur rassemblement lundi.

Le secteur défensif n'a pas rassuré jeudi mais Mignolet est resté positif. "Nous ne défendons pas à trois ou à cinq mais bien en équipe. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais donner des notes aux joueurs. La Grèce a très bien joué, de manière compacte, et nous n'avons pas été en mesure de leur mettre la pression. Le mérite leur revient." Mignolet a été remplacé à la dernière minute pour permettre à Matz Sels de signer sa première apparition chez les Diables "C'était sûrement plus dur pour lui d'entrer à ce moment-là que pour moi de sortir. Mais il mérite cette cap après cette longue blessure. Félicitations à lui."