Diables Rouges - Le sélectionneur grec content : "Nous avons compliqué la tâche de la Belgique"

(Belga) John van 't Schip, l'entraîneur néerlandais de la Grèce, était satisfait jeudi après le partage (1-1) de sa phalange contre les Diables Rouges, à Bruxelles. "Nous avons bien défendu et avons pu mettre la pression sur la Belgique. Cela nous a permis de signer un bon résultat", a déclaré le coach en conférence d'après-match.

"Nous avons réalisé un très bon match contre une grosse équipe. Pourtant, nous n'avons eu que trois jours pour nous préparer mais nos sessions ont été très bonnes. Nous avons réussi à concrétiser de nombreuses choses sur le terrain aujourd'hui. Je dois féliciter mes joueurs pour leur était d'esprit", a dit John van't Schip, ancien joueur de l'Ajax. "Je pense que nous sommes restés bien compacts et avons mis la pression à certains moments. Cela nous a permis de nous créer quelques occasions en début de match. La Belgique est devenue de plus en plus forte au fil de la première mi-temps. Nous sommes passés à 5 derrière après le repos et cela a gêné les Belges." John van't Schip a aussi eu un mot pour la "génération dorée du football belge, qui a l'opportunité de remporter un titre". "Je souhaite à la Belgique un beau tournoi et j'espère que ses joueurs importants vont pouvoir revenir." (Belga)