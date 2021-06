Cristiano Ronaldo peut battre 6 records pendant l'Euro

Le capitaine et meilleur buteur portugais de tous les temps pourrait signer un Euro 2020 de tous les records. En effet, à 36 ans, il pourrait en battre pas moins de 6 et entrer encore un peu plus dans la légende.

Le plus facile à battre sera celui du plus grand nombre de participations à une phase finale d'un Euro. Il en compte 4 comme 16 autres joueurs, mais il sera le seul, s'il joue ne fusse qu'une minute, à prendre part à pas moins de 5 phases finales différentes.

Avec un seul petit but au compteur, Ronaldo deviendrait l'unique détenteur du record de buts inscrits en phase finale d'un Euro. Il en est actuellement le co-leader avec 9 buts, tout comme Michel Platini.

Autre record largement à sa portée : dépasser les 58 apparitions de Gianluigi Buffon en matchs à la fois de qualification et de phase finale d'Euros. Ronaldo en est à 56 : les 3 matchs de groupe devraient suffire !

Plus difficile maintenant : parvenir à marquer en finale. En effet, un seul joueur de plus de 30 ans a déjà marqué un but en finale d'un Euro et Ronaldo pourrait devenir à 36 ans le plus vieux buteur de l'histoire d'une finale d'un Euro.

Parvenir en finale de l'Euro sans marquer de but, mais en la gagnant, lui offrirait de partager un record avec Iker Casillas : celui d'avoir été 2 fois capitaine d'une nation gagnante d'un Euro.

Enfin, et c'est certainement le record le plus difficile à atteindre : celui de marquer 3 ou 4 buts dans le même match à cet Euro ! 7 coups du chapeau ont déjà eu lieu dans l'histoire mais Ronaldo ne fait pas partie de ce club. Tandis qu'un but de plus pour un quadruplé le mènerait au-dessus de tous. Impossible ? Cristiano Ronaldo a déjà marqué 2 fois 4 buts pour le Portugal dans sa carrière...