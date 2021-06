NBA: le meneur des Bucks Jrue Holiday remporte le prix de la sportivité

Le meneur des Milwaukee Bucks Jrue Holiday s'est vu décerner le prix de la sportivité de la saison, devenant le premier joueur de cette franchise à obtenir cette distinction, a annoncé vendredi la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA).

Ce prix est décerné chaque année au joueur qui représente le mieux les idéaux de l'esprit sportif sur le terrain, selon le vote des joueurs actuels de la NBA.

Les dirigeants de la NBA ont sélectionné six finalistes parmi 30 nommés, un par franchise, et près de 350 joueurs ont voté selon un système de pondérations, avec 11 points pour la première place et un point pour la sixième.

L'Américain de 30 ans l'a emporté avec 130 votes à la première place pour 2.752 points au total contre 2.474 à son dauphin Kemba Walker, le meneur des Boston Celtics, déjà lauréat en 2017 et 2018, alors qu'il évoluait à Charlotte. L'intérieur de Miami Bam Adebayo complète le podium.

Holiday, un vétéran de la NBA depuis 12 ans, a remporté l'année dernière le prix du meilleur coéquipier de l'année pour son leadership, son jeu altruiste et son dévouement pour son équipe.

Jrue Holiday, arrivé dans le Wisconsin en novembre dernier, tourne à des moyennes de 17,7 points, 6,1 passes et 4,5 rebonds par match cette saison pour les Bucks, opposés aux Brooklyn Nets au deuxième tour des play-offs NBA à partir de samedi.