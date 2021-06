Thibaut Courtois y croit: "Notre objectif, c'est de gagner le tournoi"

Dans une longue interview accordée aux journaux du groupe SudPresse, Thibaut Courtois a répété son envie de remporter l'Euro avec les Diables Rouges: "Il faut être positif et croire en chaque joueur présent dans le groupe".

Soulever le trophée de l'Euro, c'est donc l'objectif du groupe emmené par Roberto Martinez. "Notre objectif, c'est de gagner le tournoi", a indiqué Thibaut Courtois à nos confrères des journaux SudPresse. "Il y a évidemment d'autres très bonnes équipes qui sont capables de nous battre et de nous éliminer. Chaque équipe qui commence le tournoi pense qu'elle peut le gagner. On a une mentalité de vainqueur dans le groupe. De nombreux joueurs ont gagné des titres dans leur carrière. Croire qu'on peut gagner le tournoi, c'est la première étape vers le succès. Si vous êtes sur le terrain en pensant qu'il n'est pas possible de gagner, cela ne sert à rien d'être là".

Et les arguments sont là, selon le portier du Real Madrid. "Nous, on pense qu'on est fort et qu'on peut gagner l'Euro. Dans mon cas personnel, j'évolue à un niveau encore plus élevé qu'avant la Coupe du monde 2018. Romelu est en grande forme, Kevin était très fort aussi même s'il s'est blessé. Il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs qu'il y a trois ans comme Youri. Je ne crois pas qu'on soit sur une pente descendante. Est-ce qu'on a loupé le coche dans le passé? C'est le foot. On a perdu en 2018 parce que la France était meilleure que nous ce soir-là et elle est devenue championne du monde. En 2016, on a été éliminé contre le pays de Galles. C'est évidemment dommage mais c'est le football. Et si vous êtes dans un mauvais jour, vous êtes dehors".