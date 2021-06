DIRECT EURO - L'Italie cartonne, l'Espagne et le Portugal se neutralisent

L'Euro 2020 approche à grand pas. Suivez les dernières informations sur la compétition en direct, chaque jour, sur RTL Info. Infos, commentaires, éditos, réseaux sociaux: tout ce qu'il faut savoir en un seul article.

L'Euro 2020, c'est déjà dans 6 jours. Les équipes nationales se préparent pour le grand tournoi européen. Pour certaines équipes, ce samedi est synonyme de matches amicaux de préparation. Tout commence à se mettre en place.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

12h00 - Info | LES RÉSULTATS D'HIER SOIR

Adversaire de la Belgique dans le groupe B à l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet, la Finlande s'est inclinée vendredi à domicile en préparation face à l'Estonie. Le seul but de la partie a été inscrit en seconde période via un penalty transformé par Rauno Sappinen (59e). Les Diables Rouges affronteront les Finlandais le 21 juin pour leur troisième et dernier match de groupe à l'Euro. La Finlande ouvrira son tournoi le 12 juin contre le Danemark à Copenhague.

La Tchéquie, adversaire des Diables Rouges (5 septembre 2021) lors des qualifications pour le Mondial 2022, s'est inclinée 4-0 face à l'Italie vendredi au stade Dall'Ara de Bologne.

Le match de standing entre l'Espagne et le Portugal s'est terminé par un score vierge et nul (0-0), vendredi au Wanda Metropolitano de Madrid devant 13.000 personnes.