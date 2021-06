Mark Padun remporte la 7e étape, Richie Porte prend la tête du général

(Belga) Mark Padun (Bahrain Victorious) a remporté la septième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) sur 171,5 km entre Saint-Martin-le-Vinoux et La Plagne samedi devant Richie Porte (Ineos Grenadiers) et Miguel Angel Lopez. Au classement général, Richie Porte s'empare du maillot jaune de leader au détriment d'Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech).

Après un début d'étape animé, un groupe de trois coureurs parvenait à s'isoler en tête avec Marco Haller (Bahrain Victorious), Pierre Rolland et Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM). Après avoir perdu Bonnamour dans l'ascension du Col de Pré, col hors catégorie, les échappés étaient ensuite rejoints par un groupe de poursuivants avec Michael Valgren, Lawson Craddock (EF-Nippo), Jorge Arcas (Movistar), Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Kevin Elissonde (Trek-Segafredo) et Martijn Tusveld (Team DSM). Dans la descente vers La Plagne, Haller, Arcas, Bjerg, Valgren et Tusveld se détachaient dans le groupe de tête avec près de trois minutes d'avance sur le peloton. Un peloton qui se mettait en route lors de l'ascension vers La Plagne sous l'impulsion de Movistar et Ineos Grenadiers. Le peloton reprenait finalement les derniers échappés à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée et les favoris pouvaient se disputer la victoire. Richie Porte était le premier à lancer les hostilités à 8 km de la ligne mais était contré par Sepp Kuss et Mark Padun qui s'isolaient en tête. À près de 4 kilomètres de l'arrivée, Padun se débarrassait de Kuss pour filer vers la 5e victoire de sa carrière. L'Ukrainien devançait Richie Porte de 34 secondes et Miguel Angel Lopez de 43 secondes. Au classement général, Richie Porte prend le maillot jaune de leader avec 17 secondes d'avance sur Lutsenko et 29 secondes sur Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Le Critérium du Dauphiné se termine dimanche par la 8e étape entre La Léchère-Les-Bains et Les Gets sur 147 km. (Belga)