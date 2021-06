Roland-Garros: Djokovic se promène pour passer en 8es de finale

Novak Djokovic s'est promené sur le court Philippe-Chatrier samedi à Roland-Garros pour écarter le Lituanien Ricardas Berankis (93e) 6-1, 6-4, 6-1 en 1h32 et ainsi se qualifier pour les 8es de finale.

"J'ai été solide, j'ai beaucoup varié dans les échanges", a résumé le N.1 mondial tout en tempérant la sévérité du score: "Ca a peut-être semblé simple, mais ça ne l'était pas. Il faisait moins chaud aujourd'hui que jeudi alors la balle rebondissait moins. Mais j'ai su m'adapter".

Le Serbe, finaliste l'an dernier, atteint les 8es de finale à Roland-Garros pour la douzième fois consécutivement, ce qui représente un record dans l'ère Open (depuis 1968). Rafael Nadal et Roger Federer se sont arrêtés à onze 8es consécutifs sur la terre parisienne, entre 2005 et 2015.

A 34 ans, Djokovic vise un 19e titre du Grand Chelem pour se rapprocher à une longueur du record co-détenu par Nadal et Federer.

Pour celà, il devra écarter lundi la pépite italienne Lorenzo Musetti (76e) qui, à 19 ans et pour son premier tournoi du Grand Chelem, visera lui aussi une place en quarts.

"Il met beaucoup de spin, de puissance et de vitesse dans la balle. Ce sera un vrai défi et je dois m'y préparer", a commenté Djokovic à propos de son prochain adversaire.

Théoriquement, le vainqueur du 8e entre Djokovic et Musetti pourrait affronter Roger Federer pour une place dans le dernier carré. Le Suisse (8e) devait jouer son match du 3e tour samedi en session nocturne face à l'Allemand Dominik Koepfer (59e).