Richie Porte sait qu'une grande bagarre l'attend encore

(Belga) Richie Porte est le nouveau leader du Critérium du Dauphiné cycliste (WorldTour). L'Australien de la formation Ineos Grenadiers possède 17 secondes d'avance sur Alexey Lutsenko et 29 secondes sur son coéquipier Geraint Thomas. "Mais je ne suis pas encore tout à fait confiant", a-t-il dit ensuite, "le plan du Col de Joux est un cauchemar. Beaucoup de choses peuvent encore se passer dimanche".

"J'ai déjà été dans la position où j'avais le maillot jaune sur les épaules l'avant-dernier jour", a déclaré Porte dans l'interview flash. "Je ne me fais donc pas d'illusions sur le fait que ce sera facile demain. Dans le monde du cyclisme, Joux Plane de dimanche est célèbre. C'est un cauchemar. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire tout ce que je peux pour garder ce maillot jaune." Lors de l'étape de dimanche, les coureurs devront affronter cinq montées catégorisées. Le dernier est le Col de Joux Plane, le seul hors-catégorie est long de 11.7km à 8.5%. Une longue descente suit, puis la montée finale non classée de 2,4 km à 4,6 % vers Les Gets. "Nous avons une équipe très forte ici et nous jouons nos atouts. Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas sont très bons. Après que Movistar a imposé son rythme pendant un moment dans la dernière montée, ils n'avaient plus de coureurs. Geraint Thomas m'a dit d'attaquer. C'était le plan ce matin que j'attaque, parce que nous avons les coureurs pour le faire. Et regarde, je gagne. C'est génial d'être de retour dans cette équipe. J'ai du plaisir à vélo. Dimanche sera un grand combat, une grande bataille, mais j'espère faire le travail." (Belga)