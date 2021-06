24 Heures du Nürburgring - Maxime Martin (Porsche) 5e à 19h, sortie pour Dries Vanthoor

(Belga) Maxime Martin est le meilleur Belge classé après 3h30 de course aux 24 Heures du Nürburgring. Sorti de la piste, Dries Vanthoor (Audi) fait déjà partie des grands perdants.

Les premières heures de course ont été marquées par les conditions climatiques difficiles aux 24 Heures du Nürburgring. Mais deux bonnes heures après le départ, la piste a commencé à sécher. De quoi chambouler la hiérarchie et la stratégie sur ce circuit long de 25 kilomètres ! Au cap des 3h30 de course, c'est la Mercedes de Adam Christodoulou/Manuel Metzger/Maro Engel/Luca Stolz (G-B/All/All/All) qui menait la course. Du côté des pilotes belges, Dries Vanthoor (Audi) a été l'un des grands perdants du début d'épreuve en sortant de la piste au cap des trois heures de course, au moment où les conditions s'asséchaient. Par contre, Maxime Martin (Porsche) a déjà réussi un bon coup. Après un premier relais compliqué de son équipier français Frédéric Makowiecki, Martin a été l'un des premiers pilotes à partir en pneus slicks. De quoi le faire remonter en 5e place à 1m40sec des leaders sur le coup de 19h. L'Audi de Fréderic Vervisch est 10e à 2min10sec alors que la Porsche de Laurens Vanthoor est 12e à 2min13, juste devant celle d'Alessio Picariello, qui concède 2min50sec. (Belga)