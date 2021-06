Ladies European Tour - La jeune Slovène Pia Babnik, 17 ans, remporte le Jabra Ladies Open

(Belga) Au terme d'un suspense haletant, la Slovène Pia Babnik, 17 ans, a remporté le Jabra Ladies Open de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 200 000 euros, samedi à Evian-les Bains, en France.

Quatrième à deux coups du duo formé par l'Allemande Olivia Cowan et l'Anglaise Annabel Dimmock, Babnik a pourtant commencé son dernier tour par un double bogey et un bogey. Mais la talentueuse Slovène a renversé la situation en réussissant cinq birdies notamment sur les deux derniers trous. En bouclant le tour en 70 coups, elle a terminé à égalité (-4 au total) avec l'Anglaise, qui n'a signé un birdie qu'au 18e trou. Sur le premier trou supplémentaire, Babnik a fait la différence pour remporter son premier titre européen et se hisser en tête du classement de la «Race to Costa del Sol». (Belga)