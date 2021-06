Deux ÉNORMES surprises au Grand Prix de Bakou: aucun des favoris sur le podium 

Le Mexicain Sergio Pérez a remporté son premier Grand Prix sous les couleurs de Red Bull, devant l'Allemand Sebastian Vettel et le Français Pierre Gasly, dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche. Les favoris pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton, ont connu une course à oublier: le premier a abandonné après un crash à cinq tours de la fin et le second est 15e seulement à cause d'une erreur de pilotage dans l'avant-dernière boucle.

Le Grand Prix de F1 de Bakou a réservé d'énormes surprises ce dimanche. La première est survenue lorsque l'épreuve a été interrompue après un accident du leader, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Victime de ce qui semble être un problème de pneu, Verstappen a perdu le contrôle de sa monoplace et heurté les barrières de sécurité. Le Néerlandais s'en est sorti sans dommages physiques, mais a dû abandonner. Il semblait pourtant bien parti pour remporter la course et prendre une précieuse avance sur son opposant direct au classement des pilotes, Lewis Hamilton. Après un arrêt au stand imposé à tous les participants, la course a repris à 16h10 (heure belge), avec en tête le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin). C'est là qu'une nouvelle surprise est survenue. Au redémarrage, Lewis Hamilton a tout donné et a dépassé le Mexicain après quelques mètres... avant de partir à la faute, filer tout droit au premier virage et perdre toute chance de marquer des points. Bref: le Britannique pouvait prendre une avance confortable au classement des pilotes face à Max Verstappen, hors course. Le résultat a finalement été tout autre. Au terme du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est Sergio Pérez qui s'est imposé. Une première depuis qu'il a rejoint l'écurie Red Bull. Sebastian Vettel est deuxième, et Pierre Gasly (AlphaTauri) troisième. Un podium marqué, donc, par l'absence des favoris: Verstappen, Hamilton, Leclerc. Le classement général de la course: 1. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) les 306,049 km en 2 h 13:36.410 (moyenne: 137,440 km/h)



2. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) à 1.385



3. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 2.762



4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 3.828



5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 4.754



6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 6.382



7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 6.624



8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 7.709



9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) à 8.874



10. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) à 9.576



11. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) à 10.254



12. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 11.264



13. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 14.241



14. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 14.315



15. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 17.668



16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) à 42.379 *



17. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) n'a pas terminé



18. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) n'a pas terminé Le classement des pilotes : 1. Max Verstappen (NED) 105 pts



2. Lewis Hamilton (GBR) 101



3. Sergio Pérez (MEX) 69



4. Lando Norris (GBR) 66



5. Charles Leclerc (MON) 52



6. Valtteri Bottas (FIN) 47



7. Carlos Sainz Jr (ESP) 42



8. Pierre Gasly (FRA) 31



9. Sebastian Vettel (GER) 28



10. Daniel Ricciardo (AUS) 26



11. Fernando Alonso (ESP) 13



12. Esteban Ocon (FRA) 12



13. Lance Stroll (CAN) 9



14. Yuki Tsunoda (JPN) 8



15. Kimi Räikkönen (FIN) 1



16. Antonio Giovinazzi (ITA) 1



17. Mick Schumacher (GER) 0



18. George Russell (GBR) 0



19. Nikita Mazepin (RUS) 0



20. Nicholas Latifi (CAN) 0



Classement des constructeurs:



1. Red Bull-Honda 174 pts



2. Mercedes 148



3. Ferrari 94



4. McLaren-Mercedes 92



5. AlphaTauri-Honda 39



6. Aston Martin-Mercedes 37



7. Alpine-Renault 25



8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2



9. Haas-Ferrari 0



10. Williams 0