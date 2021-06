Roland-Garros: Federer, trois victoires et puis s'en va, Serena Williams éliminée

Roger Federer l'avait laissé entendre quelques heures plus tôt et l'a confirmé dimanche après-midi: par mesure de prévention pour un corps encore convalescent, le Suisse a décidé de se retirer de Roland-Garros à la veille de son huitième de finale, un stade où Serena Williams s'est fait éliminer.

Le maître aux 20 titres du Grand Chelem pourrait donc avoir joué son dernier match sur la terre battue parisienne dans l'anonymat d'une session nocturne à huis clos pour cause de couvre-feu en France.

"J'ai décidé que je devais me retirer du tournoi. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition", a déclaré le Suisse qui fêtera ses 40 ans en août.

Revenu à la compétition en mars, après une double arthroscopie du genou droit en 2020, Federer a fait de Wimbledon -où il rêve d'un 9e sacre et d'un 21e titre du Grand Chelem- son objectif prioritaire. Et les matches, à Doha en mars sur dur (1 victoire, 1 défaite) à Genève en mai (1 défaite) et à Roland-Garros (3 victoires avant le forfait) sur terre battue, n'avaient pour but annoncé que de le préparer à la saison sur gazon qu'il débutera à Halle (Allemagne) dans une semaine.

Juste après sa victoire contre Dominik Koepfer (59e) 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5 au 3e tour, acquise après un bras de fer de 3h35, l'ex-N.1 mondial, aujourd'hui N.8, avait laissé planer un doute.

- Choc Medvedev-Tsitsipas -

"Je ne sais pas si je vais jouer" contre Matteo Berrettini (9e) en huitième de finale, avait-il déclaré. Avant de trancher par la négative dimanche après-midi.

La perspective, en cas de victoire contre l'Italien, aurait été d'affronter Novak Djokovic en quarts, voire Rafael Nadal en demies.

"Je suis ravi d'avoir gagné trois matches. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain", a-t-il assuré dimanche, lui qui n'avait encore jamais déclaré forfait en plein tournoi du Grand Chelem.

Sur les courts, le premier qualifié pour les quarts du tableau masculin a été Stefanos Tsitsipas (5e) qui a nettement dominé Pablo Carreño Busta (12e) 6-3, 6-2, 7-5.

Vainqueur de son premier Masters 1000 à Monte-Carlo mi-avril, et passé tout près de battre Rafael Nadal à Barcelone, puis Novak Djokovic à Rome au cours de la tournée sur terre battue, le Grec de 22 ans affrontera Daniil Medvedev (2e).

Le Russe de 25 ans n'avait jamais gagné le moindre match à Roland-Garros lors de ses quatre premières participations, mais dimanche il s'est hissé en quarts aux dépens de Cristian Garin (23e) 6-2, 6-1, 7-5.

Alexander Zverev, 6e mondial, poursuit lui son petit bonhomme de chemin. Après une entame compliquée, en 5 sets face au qualifié Oscar Otte, l'Allemand n'a plus laissé filer une manche. Face à Nishikori en session nocturne dimanche, il s'est qualifié sans bavure (6-4, 6-1, 6-1) pour son 3e quart de finale en 6 participations à Paris. Il y retrouvera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (46e), qui lui atteint pour la première fois ce stade de la compétition en Grand Chelem.

- Williams, dernière à Paris? -

Le tableau féminin a perdu une nouvelle tête de série et tête d'affiche: Serena Williams (8e), qui rêve toujours de conquérir un 24e trophée record du Grand Chelem, est tombée sous les coups de la Kazakhe Elena Rybakina (22e) 6-3, 7-5.

A bientôt 40 ans, l'Américaine ne sait pas si elle rejouera à Paris: "Je n'y pense pas du tout", a-t-elle simplement déclaré.

Il ne reste donc plus que deux top 10 dans le tableau: Iga Swiatek (9e) et Sofia Kenin (5e), respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2020 qui pourraient s'affronter en quarts dans le haut du tableau.

Dans le bas du tableau au contraire, trois des quatre joueuses encore en lice n'avaient jamais atteint ce stade en Majeur.

Seule Anastasia Pavlyuchenkova (32e) qui s'est défaite dimanche de l'ancienne N.1 mondiale Victoria Azarenka (16e aujourd'hui), 5-7, 6-3, 6-2, a joué un quart de Majeur, à Roland-Garros en 2011.

Mais sa future adversaire Rybakina, ainsi que Paula Badosa (35e) et Tamara Zidansek (85e) feront leurs premières armes à ce niveau.

Badosa a battu dimanche la finaliste 2019 Marketa Vondrousova (20e) 6-4, 3-6, 6-2 et sa future adversaire Zidansek a sorti Sorana Cirstea (54e) 7-6 (7/4), 6-1.