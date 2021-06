Les Diables Rouges se rassurent en battant la Croatie (1-0)

La Belgique a retrouvé son allant offensif et sa maîtrise dimanche face à la Croatie dans son dernier match de préparation avant l'Euro. Grâce à un but de Romelu Lukaku, les Diables Rouges se sont imposés 1-0. La sélection belge, qui a aussi vu Eden Hazard effectuer son retour après plus d'un an et demi d'absence, débutera son tournoi continental dans six jours déjà contre la Russie, à Saint-Pétersbourg.