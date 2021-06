Mondiaux de judo: journée de frustration pour les Français

L'équipe de France de judo a commencé les championnats du monde de Budapest par une journée de frustration dimanche, Walide Khyar (-60 kg) restant au pied du podium après s'être vu quelques instants en finale et Shirine Boukli (-48 kg) échouant en repêchage alors qu'elle visait bien plus haut.

Champion d'Europe en 2016, Khyar était à Budapest en quête d'une première médaille mondiale, lui qui ne sera pas cet été à Tokyo pour les JO. Et pendant quelques instants, c'est comme si cette médaille était à son cou, quand en demi-finale l'arbitre a infligé une troisième pénalité valant défaite à son adversaire, le Kazakh Gusman Kyrgyzbayev.

Mais la décision a été annulée, le combat a repris et Khyar a perdu. Et lors du match pour la 3e place, il a été logiquement dominé par l'Espagnol Francisco Garrigos, champion d'Europe en titre, échouant ainsi à offrir à la France une médaille mondiale attendue depuis 1991 dans la catégorie.

"L'arbitre met la dernière pénalité mais la table revient sur sa décision. C'est très bizarre. Voilà, c'est arrivé, je suis très frustré", a réagi Khyar (25 ans) après son dernier combat.

"Ça me frustre, ça me met les nerfs. On se voit en finale, on se dit +Voilà, après plus de 20 ans sans médaille dans cette catégorie, ça y est...+. Voilà, ça a duré cinq secondes. Mais dans ma tête ça a duré une heure. Je me suis dit +Voilà, je suis en finale+ et la séquence d'après, je tombe. C'était horrible", a-t-il ajouté.

"Ça va cogiter dans ma tête pendant des jours, peut-être des mois. Mais il va falloir retravailler. C'est comme ça", a encore raconté le Francilien, qui pourra tout de même s'appuyer sur un beau parcours jusqu'en demi-finales, où il a montré sa capacité à rester concentré dans des combats qu'il a su renverser après avoir été mené.

"Revenir avec un titre mondial ça aurait été magnifique mais ça sera pour la prochaine fois, je n'en doute pas. Je continue d'avancer. L'objectif est peut-être à plus long terme, mais il reste présent", a-t-il conclu.

L'autre engagé chez les -60 kg, Romaric Bouda, avait de son côté été éliminé dès le 2e tour.

- Boukli "déçue et énervée" -

Il n'y a pas eu de médaille non plus en -48 kg chez les femmes, où Mélanie Clément a été battue dès le 3e tour et où Shirine Boukli n'est pas parvenue à décrocher le podium qu'elle visait et qui aurait pu lui permettre de rentrer parmi les têtes de série du tournoi olympique à Tokyo.

Battue en quart de finale par l'Espagnole Figueroa (waza-ari) après avoir gagné ses deux premiers combats avec maîtrise, la jeune (22 ans) championne d'Europe a ensuite été piégée en repêchage lors du golden-score (waza-ari) par l'expérimentée Mongole Munkhbat, ancienne championne du monde.

"Il y a sûrement des choses positives mais là, je n'ai pas le recul. Je sais que je vaux mieux que ça", a lâché Boukli en zone mixte, se disant "déçue, frustrée et énervée" à l'issue de ses premiers Mondiaux.

"Ça n'est pas possible de perdre contre une fille qui a deux pénalités en golden-score. Ça n'est pas acceptable ce que je viens de faire", a-t-elle dit à propos de son combat de repêchage.

"Même si c'est frustrant, il faut que je sache passer à autre chose. Ça n'était pas l'objectif initial, je n'étais pas censée être là et j'espère que ça me servira de leçon", a-t-elle ajouté.

"Des combats comme ça, c'est plus jamais, c'est inadmissible. Ces erreurs là je les ai faites et il fallait peut-être que je les fasse pour ne plus les refaire ensuite", a-t-elle conclu, toujours amère mais déjà tournée vers Tokyo.

Lundi, les championnats du monde se poursuivent avec les -52 kg chez les filles et les -66 kg chez les garçons. Côté français, Astrid Gneto et Kilian Le Blouch, qui sera à Tokyo, sont engagés.