Jason Denayer: "On a montré un peu plus que contre la Grèce, et on doit continuer sur cette voie"

Voici la réaction de Jason Denayer après la victoire de la Belgique contre la Croatie (1-0) dimanche soir au stade Roi Baudouin.

"Cette victoire fait plaisir surtout après le premier match (contre la Grèce, ndlr), un match qu'on n'a pas gagné et dans lequel on n'avait pas joué notre meilleur jeu", a déclaré Jason Denayer à l'issue de la rencontre au micro de la RTBF. "Aujourd'hui, on a montré un peu plus et on doit continuer sur cette voie, de s'améliorer à chaque match. On se sent mieux physiquement. On a retrouvé des automatismes qu'on devait récupérer et on l'a fait grâce aux entraînements en semaine".

Le défenseur lyonnais a joué entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen après avoir joué côté gauche contre la Grèce. "J'arrive à m'adapter car en club je joue un peu partout. Je préfère le centre, mais je peux m'adapter".

De quoi être titulaire pour le premier match de l'Euro contre la Russie, samedi 12 juin? "Je ne sais pas. ce sera le choix du coach. Je ne serais pas déçu car la compétition est là. Il y a de très bons joueurs donc c'est sûr qu'on joue ou pas, je suis déjà fier d'être en équipe nationale. C'est sûr que c'est mieux d'être titulaire, mais ça fait partie du jeu".