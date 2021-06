La presse internationale sous le charme de Romelu Lukaku: "Un des meilleurs attaquants au monde"

La Belgique a rassuré le monde, hier soir, contre la Croatie. Les Diables Rouges semblent prêts à retrouver leurs adversaires en vue de l'Euro 2020. Et la presse internationale n'a qu'un homme dans le viseur: Romelu Lukaku.

La prestation des Diables Rouges contre la Croatie a également rassuré les observateurs internationaux. Les Belges l'ont emporté 1-0 avec une prestation tout à fait plaisante, à moins d'une semaine de leur entrée en lice à l'Euro 2020. "La Belgique semble prête à débuter son Euro !", écrit par exemple Eurosport. "Après un premier match de préparation jugé insuffisant par la majorité des observateurs, jeudi face à la Grèce (1-1), l’équipe nationale belge a rendu une copie bien différente, au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Après un premier quart d’heure dominé par les Croates, les coéquipiers de Jason Denayer sont montés en intensité", poursuit le site français.

"Pour l'ultime répétition avant l'Euro, la Belgique s'est montrée plus efficace pour se défaire de la Croatie (1-0) et se rassure à quelques jours du début de la compétition", écrit de son côté So Foot, qui a visiblement apprécié la performance de Romelu Lukaku. "Le colosse belge se joue d'abord de la défense croate avant d'enrouler une mimine sur la barre de Dominik Livakovic, sauvé deux fois par ses montants. La sentence arrive finalement huit minutes plus tard, toujours grâce à Lukaku, qui profite d'une demi-passe décisive de Jason Denayer pour inscrire son 60e pion en sélection". "Sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne, touché au visage et d’ores et déjà forfait pour le premier match de sa sélection à l’Euro, le 12 juin face à la Russie, les hommes de Roberto Martinez ont rendu une bonne copie à Bruxelles", souligne de son côté RMC.

"Si Lukaku sourit, la Belgique sourit", titre de son côté le journal espagnol AS, qui a aussi souligné le niveau de Romelu Lukaku. "L'attaquant de l'Inter a déséquilibré un match alambiqué en première mi-temps, avec un but dans lequel il a montré l'agilité qui le caractérise. Après plusieurs grosses occasions, il a finalement marqué. Qui d'autre que lui !", poursuit le journal espagnol. "Roberto Martinez espère toujours qu'Hazard retrouve son jeu, mais il aura surtout la vie facile avec Romelu Lukaku", conclut le journaliste.

La Gazzetta dello Sport parle d'une prestation aboutie des Diables Rouges. "La Belgique a contrôlé et joué vers l'avant", écrit notamment le quotidien italien. Et encore une fois, c'est Lukaku qui est plébiscité. "L'attaquant de l'Inter Milan confirme sa grandeur même en dehors de Milan", écrit le journal. Sky Sports aussi est sous le charme du géant belge. "Romelu Lukaku a confirmé qu'il était l'un des meilleurs attaquants du monde en marquant son 60ème but pour la Belgique", peut-on lire sur leur site. La Belgique est alors saluée pour sa prestation convaincante. "Ils ont un petit peu souffert en début de match avant de s'offrir une victoire confortable. Le score aurait pu être plus sévère, mais la Belgique confirme sa place dans les favoris pour l'Euro 2020".

Aucun doute: les Diables Rouges ont envoyé un signal bien plus positif que contre la Grèce. A confirmer encore samedi contre la Russie.