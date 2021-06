Ce caméraman chinois domine des sprinters lors d'une course étudiante (vidéo)

Le 30 mai dernier, un étudiant de Shanxi, en Chine, a fait parler de lui dans son école. Il a en effet participé à la captation d'une compétition d'athlétisme étudiante organisée par son université. Il était en charge de couvrir les courses sprints et s'est illustré par son incroyable performance.

En effet, sur les images, on peut le voir courir... plus vite que les sprinters ! Il est même contraint de ralentir, sans quoi il ne pourrait pas prendre les images désirées. Il a dès lors reçu un trophée honorifique et est sans doute devenu l'une des stars de son université.