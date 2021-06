Roberto Martinez donne de très bonnes nouvelles de Kevin De Bruyne, de retour chez les Diables Rouges

C'était peut-être l'arrivée la plus attendue. Kevin De Bruyne a rejoint les Diables Rouges ce lundi, après avoir profité d'un peu de repos pour sa saison exigeante, marquée par une finale de Ligue des Champions. Touché à l'oeil et au nez lors de ce match, il était cependant incertain pour le début de l'Euro 2020. Les nouvelles données par Roberto Martinez sont cependant plus que rassurantes.

"Kevin De Bruyne nous a rejoint, c'est une très bonne nouvelle", a d'abord précisé le sélectionneur. "Il a l'air prêt, en forme et le voir traverser le réfectoire était déjà un grand moment. Il a regardé le match d'hier, il est déjà dans le mood. Il va démarrer avec le staff médical. Il s'est très bien remis de son opération. Cela prendra encore quelques jours mais les réactions initiales sont positives, il est plus avancé que je ne l'espérais", a-t-il précisé.

Pour autant, sa présence contre la Russie n'est pas encore garantie. Les signes sont cependant encourageants. "Lorsqu’on aura le feu vert des médecins, il nous rejoindra au département sportif. Je ne m’attends pour le moment pas à ce qu’il soit là contre la Russie. Mais si cela change, ce sera une adaptation de son programme. Nous ne lui mettons pas de deadline, il est là, mentalement il est très enthousiaste et nous devrons être certain de l'utiliser à notre avantage", a expliqué le Catalan.