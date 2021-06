Euro 2020: "Aucun cas de Covid" dans l'équipe du Portugal après l'infection de Busquets

Aucun cas de Covid-19 n'a été détecté lundi au sein de l'équipe du Portugal, qui avait joué avec l'Espagne en amical deux jours avant que le capitaine de la Roja Sergio Busquets ne soit testé positif dimanche, a indiqué le défenseur portugais Joao Cancelo.



"Après avoir été en contact avec des personnes infectées, on pense toujours au pire mais nous avons tous fait le test et nous sommes tous négatifs", a déclaré en conférence de presse le latéral de Manchester City.



"Ce virus est une loterie, c'est quelque chose que nous ne parvenons pas à expliquer car tout le monde peut l'attraper", a commenté le joueur qui, comme ses coéquipiers de City, n'a rejoint le groupe du Portugal qu'au lendemain de l'amical disputé vendredi à Madrid, en préparation pour l'Euro, qui s'est terminé sur un nul (0-0).



Après une journée de repos dimanche, le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, achèvera sa préparation mercredi par une rencontre amicale face à Israël avant d'affronter la Hongrie, l'Allemagne puis la France au sein d'un groupe F très relevé.



Interrogée par l'AFP sur d'éventuels changements au protocole sanitaire de la Seleçao, la fédération portugaise n'a pour l'heure pas fourni d'informations supplémentaires.



Dimanche, la fédération espagnole avait indiqué dans un communiqué que le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets avait obtenu un résultat positif au test PCR effectué dans la journée.



Le joueur de 32 ans, tout juste désigné capitaine après la non convocation du défenseur Sergio Ramos, a alors quitté le groupe et devra rester en quarantaine pendant dix jours, selon les protocoles de l'UEFA et du gouvernement espagnol.



Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au 12 juin, l'avant-veille du match, pour faire des changements dans son effectif.