Roland-Garros: Nadal renvoie fermement Sinner à ses études et se qualifie pour les quarts

Secoué le temps de quelques jeux seulement, Rafael Nadal a fermement renvoyé à ses études la jeune pépite italienne Jannik Sinner (19e) 7-5, 6-3, 6-0 en 2h17 min, pour atteindre les quarts de finale de Roland-Garros lundi.



L'Espagnol, qui a fêté ses 35 ans jeudi dernier, est lancé à la conquête d'un vertigineux quatorzième sacre à Roland-Garros, et d'un 21e trophée record en Grand Chelem.



Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (10e) pour une place dans le dernier carré. Comme en 2018 au même stade, et en 2020 en demi-finales.



Ils sont les deux derniers joueurs du tableau masculin à ne pas avoir laissé échapper la moindre manche depuis le début de la quinzaine parisienne. "Rafa" en est même à 35 sets remportés consécutivement Porte d'Auteuil (depuis celui perdu en finale en 2019 contre Thiem).



Sinner a été beaucoup trop inconstant pour mettre en danger Nadal: au total, il a commis quarante fautes directes pour seulement onze points gagnants.



Après avoir concédé un break d'entrée, le jeune Italien de 19 ans a brièvement imposé sa force de frappe jusqu'à mener 5 jeux à 3 et à servir pour le gain de la première manche. Mais un horrible jeu de service - quatre fautes, dont une double - lui a été fatal.



A partir de ce moment-là, Nadal a définitivement mis la main sur le match en signant deux séries de huit jeux d'affilée, seulement entrecoupées par un court sursaut de Sinner.