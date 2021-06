Serie A - Eusebio Di Francesco nouvel entraîneur de Vérone

(Belga) Eusebio Di Francesco, limogé le 22 février de Cagliari, est le nouvel entraîneur de l'Hellas Vérone, après le départ d'Ivan Juric pour le Torino, a annoncé lundi le club de Vénétie.

L'ex-entraîneur de Lecce (2011-12), Sassuolo (2012-17), la Roma (2017-19) et la Sampdoria (2019), âgé de 51 ans, s'est engagé pour deux ans, jusqu'en juin 2023, a annoncé l'Hellas Vérone sur son site. Di Francesco - 254 matches en Serie A au compteur - n'a pas réussi à s'imposer en Sardaigne, écarté alors que Cagliari était relégable (18e) et restait sur une série de seize matches sans victoire. Le club sarde avait annoncé un peu plus tôt dans la journée avoir "trouvé un accord" avec l'entraîneur et ses adjoints sur une résolution formelle de leur contrat, qui n'avait pas été interrompu malgré l'éviction du banc en février. La Serie A a vécu depuis deux semaines une folle valse des entraîneurs, qui concerne déjà une dizaine des 20 clubs. Sur le Top 10 de l'exercice 2020-21, seuls l'AC Milan (2e) et l'Atalanta Bergame (3e) repartiront la saison prochaine avec les mêmes entraîneurs, Stefano Pioli et Gian Piero Gasperini. Sur ces équipes de haut de tableau, l'Inter Milan (S. Inzaghi pour Conte), la Juventus (Allegri pour Pirlo), Naples (Spalletti pour Gattuso), la Roma (Mourinho pour Fonseca) et Vérone, 10e de la dernière saison, ont désormais trouvé leur entraîneur. Sont encore attendus les nouveaux élus à la Lazio Rome (Maurizio Sarri en pole), Sassuolo et la Sampdoria. (Belga)