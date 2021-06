Soulier d'Ébène - Paul Onuachu remporte le Soulier d'Ébène

(Belga) Paul Onuachu, l'attaquant du Racing Genk, a remporté lundi le Soulier d'Ebène, le trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine de la saison en Jupiler Pro League. Le Nigérian a reçu son trophée lors d'une cérémonie sobre au Birmingham Event Center à Bruxelles.

Onuachu, 26 ans, a terminé meilleur buteur de la saison en Jupiler Pro League avec 33 buts, 35 toutes compétitions confondues, et a aidé Genk à terminer à la deuxième place du championnat derrière le Club de Bruges. Les Limbourgeois ont également remporté la Coupe de Belgique en battant le Standard en finale (1-0). L'attaquant nigérian ajoute un nouveau trophée à son palmarès après avoir été élu Footballeur pro de l'année. Derrière Onuachu, Clinton Mata (Club de Bruges) termine à la deuxième place du référendum devant Théo Bongonda, l'équipier d'Onuachu à Genk. Les joueurs du RSC Anderlecht Lukas Nmecha et Albert Sambi Lokonga terminent respectivement à la quatrième et cinquième place. Le Nigérian succède au palmarès à Dieumerci Mbokani (Antwerp) qui avait été élu Soulier d'Ébène pour la seconde fois de sa carrière en 2020 après un premier trophée reçu en 2012 lorsqu'il portait le maillot d'Anderlecht. (Belga)