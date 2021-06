Euro 2020: Mats Hummels et Emre Can ne voient pas l'Allemagne comme un favori

Mats Hummels et Emre Can, piliers de l'équipe d'Allemagne, estiment que la Mannschaft ne fait pas partie des grands favoris de l'Euro, même si tous les deux affirment que leur but est de remporter le tournoi.

"Je veux aller chercher ce titre. C'est pour ça que nous sommes là", assure Mats Hummels dans une interview à Kicker, publiée lundi. "Même si nous ne sommes pas des grands favoris, à cause de nos prestations irrégulières ces dernières années, nous savons que nous avons les moyens et les armes pour remporter n'importe quel match dans ce tournoi", dit le défenseur de Dortmund, rappelé en sélection par Joachim Löw après plus de deux ans d'exil. L'Allemagne a enregistré des résultats en dents de scie depuis son élimination au premier tour du Mondial-2018, avec notamment cette saison une défaite 6-0 en Espagne et une autre 2-1 à domicile contre la Macédoine du nord, en éliminatoires du Mondial-2022. Avant le premier match contre la France, le 15 juin à Munich, Hummels se veut cependant optimiste. "Récemment nous avons toujours bien débuté nos tournois, à l'exception du Mondial-2018, où nous avons perdu contre le Mexique. A l'époque, nous ne nous étions pas encore trouvés comme équipe, ni aux entraînements ni en match. Ca ne nous arrivera certainement pas contre la France", dit-il. Dans une interview au site Sport1, son coéquipier à Dortmund Emre Can témoigne du même mélange de prudence et d'ambition. "Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas favoris pour le titre", dit-il, "mais nous voulons montrer au monde entier que notre élimination précoce au Mondial était juste un accident". Can sait qu'avec quatre étoiles de champion du monde sur le maillot, et trois titres de l'Euro, il porte avec ses coéquipiers une responsabilité particulière: "Il est clair que pour l'Allemagne, l'objectif doit toujours être de remporter le titre, parce que nous avons de grands joueurs et que nous n'avons à nous cacher devant personne", dit-il.