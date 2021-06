Euro 2020: un petit barbecue bien gras pour nos Diables Rouges ce soir, voici le menu (vidéo)

A J-3 avant le début de la compétition, la pression commence à monter pour nos Diables Rouges. Pour maintenir une bonne ambiance, les joueurs auront droit à un barbecue ce soir. Pas d'alcool, mais de la viande et pas mal de gras au menu. Tout est calculé pour nos champions.

Nos journalistes Aurélie Henneton et Gaëtan Zanchetta ont vu ce mardi que les barbecues sont prêts pour l'équipe nationale ce soir. Au choix sur le gril: spare ribs, brochettes de poulet, côtes à l'os et pourquoi pas hamburgers.

Ce soir, Roberto Martinez et ses hommes ont droit à un moment de convivialité, à cinq jours de leur premier match contre la Russie. "C'est l'objectif", a indiqué Philippe Rosier, manager Santé et Performance des Diables Rouges. "On est à l'hôtel pour 5-6 semaines, sans contact avec le monde extérieur et au niveau mental, ça peut devenir lourd. Donc la variation est hyper importante et le fait que ce soir, on a un repas à l'extérieur, en espérant que le soleil soit de la partie, avec un barbecue" est une bonne chose.

Les sauces sont aux légumes, les graisses limitées: en entrée, des huîtres, tataki de saumon et de thon, homards belle-vue et il y aura un dessert: du gâteau choco-framboises ou noix de coco.

"Il y a des desserts avec des recettes spécifiques", a expliqué Philippe Rosier. "Par exemple, notre chef nous fait des brownies avec des épinards ou avec des betteraves dedans. Tout ça est guidé par des nutritionnistes et par des chefs qui sont vraiment très, très créatifs avec les produits qui sont qui leur sont fournis".

Le garde-manger quotidien des Diables, c'est une cinquantaine d'aliments et du choix: 7 sortes de pain, 5 huiles, 8 à 10 fruits. Les jours de match, l'alimentation est revue avec des féculents pour l'énergie. On nous dit que les Diables sont friands de crêpes avec de la pâte à tartiner.

"Avant un match, c'est important d'avoir beaucoup de féculents pour avoir de l'énergie. Après un match, et pour la récupération, c'est important par exemple de manger du poisson avec beaucoup d'Omega 3, des avocats pour avoir moins d'inflammations dans le corps", a confié Philippe Rosier.

Pour les protéines, les oeufs sont des aliments de choix. L'équipe et le staff, soit une septantaine de personnes, en mangent 250 par jour.

Ce soir, il y aura des cocktails, tous sans alcool, banni de la table des Diables durant le tournoi.