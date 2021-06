Euro 2020: Kylian Mbappé a "analysé" Manuel Neuer

Kylian Mbappé est impatient d'affronter l'Allemagne, le 15 juin à Munich, pour l'entrée en lice de la France dans l'Euro 2020. Et notamment Manuel Neuer.

Le groupe F est sans aucun doute le plus relevé de cet Euro 2020. La France, championne du monde, le Portugal, champion d'Europe, ainsi que l'Allemagne, 7 titres majeurs dans son histoire, n'auront pas le droit à l'erreur, et ce dès la phase de groupes.

Kylian Mbappé est impatient d'affronter la Mannschaft, le 15 juin à Munich, pour l'entrée en lice de l'Equipe de France. Un match dans lequel il sera opposé au gardien légendaire Manuel Neuer. "Le match le plus difficile? Contre l'Allemagne", a commenté l'attaquant du PSG au quotidien Bild. "Parce que c'est notre premier match. L'équipe allemande est composée de nombreux jeunes joueurs extrêmement ambitieux. L'Allemagne a une équipe extraordinaire avec un collectif très fort (...) Oui, Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Je l'ai joué quelques fois donc je le connais très bien. Je le regarde au préalable et j'analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui".