Euro 2020: la photo officielle des Diables Rouges dévoilée

La photo officielle des Diables Rouges en vue de l'Euro 2020 a été dévoilée mardi par l'Union belge de football (RBFA).

La Belgique, troisième du dernier Mondial et première nation au classement FIFA, sera l'équipe à battre dans le groupe B de l'Euro, qui débute le 11 juin à Rome avec un duel entre l'Italie et la Turquie. Malgré tout, les Diables Rouges devront se méfier car ils affronteront la Russie samedi (21h) et le Danemark (17/06, 21h) devant leur public, respectivement à Saint-Pétersbourg et Copenhague. Le 3e match contre la Finlande (21/06, 21h) aura lieu également dans la ville russe.

En attendant cette entrée en lice, l'Union belge de football (RBFA) a dévoilé mardi la photo officielle de la sélection belge. Un cliché pris au centre national de Tubize. Les 26 joueurs ainsi que les 4 réservistes ont posé devant les objectifs pour immortaliser la traditionnelle photo officielle. Intégrés au groupe depuis le début de la préparation, les réservistes Thomas Kaminski, Brandon Mechele, Albert Sambi Lokonga et Zinho Vanheusden resteront donc dans les annales du football belge, même s'ils ne disposent pas de numéro sur leur maillot. Ils demeureront avec le groupe jusqu'à vendredi, dernier jour où Roberto Martinez peut effectuer des changements au sein de son groupe, afin de pallier d'éventuelles blessures.



© RBFA