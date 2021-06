Bleus: Giroud, l'éternelle résurrection

Arrivé sans temps de jeu chez les Bleus, barré par le retour de Karim Benzema, l'attaquant Olivier Giroud a profité de la sortie sur blessure du Madrilène pour se refaire une santé mardi d'un incroyable doublé tardif face à la Bulgarie (3-0).

Décidément, il ne faut jamais enterrer le grand avant-centre de Chelsea qui, même à 34 ans et annoncé en bout de banc, est sorti de sa boîte pour marquer par deux fois lors du dernier match de préparation à l'Euro. A une semaine du choc contre l'Allemagne, Giroud a encore fait briller son numéro 9!

"ll ne faut pas se fixer de limite dans la vie", avait déroulé l'intéressé dimanche lors d'une visioconférence de presse depuis Clairefontaine. Etre titulaire, "ça reste un objectif, c'est ce qui me fait avancer".

"Je suis quelqu'un de besogneux, je vais tout faire pour y arriver, mais jamais au détriment du collectif. C'est un objectif mais ca ne m'obsède en aucun cas", avait lancé ce grand croyant devant l'éternel.

Le retour de Benzema après plus de cinq ans et demi d'absence en sélection avait de quoi faire douter l'ancien joueur de Montpellier et Arsenal, quasiment privé de tout temps de jeu avec Chelsea en cette seconde moitié de saison conclue par un sacre en Ligue des champions, mais comme second rôle.

Pourtant, comme à chaque fois, Giroud n'a rien lâché et c'est lui qui affichait un grand sourire après son doublé (83e, 90e), quelques minutes après la sortie de Benzema, grimaçant et traînant sa jambe droite blessée jusqu'en tribune.

Doigts levés vers le ciel, l'indéboulonnable avant-centre français du Mondial-2018 a porté au passage son total de buts à 46 sous le maillot bleu, soit 5 de moins que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus Thierry Henry.

"Peu importe les circonstances, on ne lâche rien, quand on fait appel à moi on fait le boulot", a déclaré l'attaquant au micro de M6.

- "Aucun état d'âme" -

Le Phoenix de Chelsea renaît une nouvelle fois de ses cendres après avoir ciré le banc des Blues durant de longs mois, sans réellement perspective de renverser la hiérarchie. Y parviendra-t-il chez les Bleus? Rien ne semble impossible le concernant.

Après une Coupe du monde sans but, mais un rôle essentiel à l'équipe, il a livré trois belles années: quatre buts en six matches de qualification à l'Euro à l'automne 2019, trois nouvelles réalisations un an plus tard en Ligue des nations et un doublé pour sa 100e sélection en octobre dernier contre l'Ukraine en amical (7-1).

Didier Deschamps n'a pas la mémoire courte et il sait combien son joueur peut être précieux, comme le renard des surfaces qu'il a été mardi, et dans un rôle de premier défenseur dans lequel il s'épanouit par ailleurs. Mais il s'était aussi inquiété de son manque de temps de jeu en début de préparation.

"Olivier arrivera dans la condition où il est, on fera en sorte de l'amener à compenser par le travail, mais on n'est pas des magiciens", avait-il constaté. "Il n'y a que la répétition des matches (qui peut fonctionner), or des matches on n'en a pas énormément".

D'un doublé, la doublure a prouvé qu'il pouvait encore beaucoup apporter avant une grande compétition où Karim Benzema fera, sauf forfait, office d'attraction.

"Je ne vais pas vous dire que je revendique quoi que ce soit, je fais ma part du travail et je suis à fond derrière l'équipe de France donc, je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune, je suis en paix et je profite de chaque instant", avait déclaré à la presse le géant (1,93 m).

Mardi, c'est toute l'équipe de France qui a profité de sa pugnacité.