DIRECT EURO: le groupe E devra-t-il être renommé "GROUPE COVID" ?

L'Euro 2020, c'est déjà vendredi. Les équipes nationales se préparent pour le grand tournoi européen. La dernière ligne droite est synonyme de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les différentes sélections.

Ce mercredi matin, le Covid revient au premier plan. La Suède et l'Espagne, deux équipes du groupe E, ont chacune désormais deux cas positifs dans leur noyau.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

12h - Info | "MANCINI (COACH ITALIE) A FAIT DU BON TRAVAIL"

Roberto Mancini fait "vraiment du beau travail" à la tête de l'équipe d'Italie, se réjouit dans un entretien à l'AFP Gigi Riva, légende du football azzurro, buteur lors de la seule finale de l'Euro jamais remportée par l'Italie en 1968, au Stadio Olimpico de Rome. "Quand tu gagnes une telle compétition, comme un Mondial ou un Euro, c'est une superbe satisfaction! Après le match à Rome, je suis sorti faire un tour en ville et je me suis longtemps promené, toute la nuit, avec les supporters qui exultaient", décrit Luigi Riva ("Gigi" pour tous), attaquant doté d'une frappe puissante et d'un efficace coup de rein.



10h55 - Info | DEUX CAS COVID DANS L'ÉQUIPE DE SUÈDE

La sélection suédoise pour l'Euro va être soumise à des mesures anti-Covid renforcées après la détection mardi de deux cas chez les joueurs : l'ailier vedette Dejan Kulusevski et le milieu Mattias Svanberg, a annoncé la fédération. "Puisqu'il s'agit désormais de deux joueurs testés positifs, l'équipe médicale et la direction de la sélection se sont réunis mardi soir pour discuter de différentes mesures pour limiter le risque de contagion", a indiqué la fédération suédoise dans un communiqué publié tard mardi.

0h50 - Info | UN 2E JOUEUR ESPAGNOL POSITIF

Un deuxième joueur espagnol, le défenseur Diego Llorente, a été testé positif au Covid-19, deux jours après le capitaine de la sélection, Sergio Busquets, a annoncé mardi soir la Fédération espagnole (RFEF). La "Roja" doit disputer son premier match de l'Euro (11 juin - 11 juillet) lundi prochain à Séville contre la Suède, qui a également annoncé deux cas positifs au Covid-19 parmi ses joueurs mardi, dont la pépite Dejan Kulusevski.





LES DERNIÈRES INFO DE MARDI

23h30 - Info | TOUS LES AUTRES RÉSULTATS

Pologne - Islande 2-2

Hongrie - Irlande 0-0

République tchèque - Albanie 3-1

23h00 - Info | L'ESPAGNE CARTONNE... SANS SES JOUEURS

L'équipe d'Espagne a facilement dominé la Lituanie 4-0 mardi sans ses joueurs retenus pour l'Euro (11 juin-11 juillet), qui ont été mis à l'isolement dimanche à la suite du test positif au Covid-19 du capitaine Sergio Busquets (lire l'article complet).

22h30 - Info | BENZEMA SE BLESSE

L'attaquant de l'équipe de France Karim Benzema est sorti sur blessure en première période du match amical contre la Bulgarie mardi à Saint-Denis, à une semaine du premier match de l'Euro contre l'Allemagne, le 15 juin à Munich (lire l'article complet).

16h30 - Info | UN SUÉDOIS, POSITIF, FORFAIT CONTRE L'ESPAGNE

L'ailier suédois Dejan Kulusevski, testé positif au Covid-19, manquera le premier match de la sélection à l'Euro contre l'Espagne, a annoncé mardi la fédération suédoise de football, à moins d'une semaine du début de la compétition (lire l'article complet).