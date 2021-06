Yannick Carrasco: "C'est maintenant que tout commence"

"C'est maintenant que tout commence", a déclaré Yannick Carrasco à notre journaliste Emiliano Bonfigli qui lui demandait ce mercredi après-midi si les joueurs sentaient la pression monter à trois jours de leur premier match de l'Euro 2020 contre la Russie à Saint-Pétersbourg. "Physiquement, je me sens très bien", a dit le Diable qui a ajouté que s'il avait déjà de bonnes périodes de forme avec les Diables, actuellement, par rapport à son âge et son expérience avec les Diables, c'était un bon moment, un moment "important", "au vu de ma saison, de mon âge et surtout de l'expérience qui est une chose très importante pour un joueur de foot, notamment dans la gestion des efforts."