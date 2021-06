Euromillions Basket League - Loïc Schwartz (Ostende), MVP de la finale: "C'est ma meilleure saison, de loin"

(Belga) L'ailier belge d'Ostende, Loïc Schwartz, a vécu une saison incroyable. Sacré meilleur joueur belge de la saison, meilleur joueur de la finale de la Coupe de Belgique, il vient également de décrocher le titre de meilleur joueur de la finale des playoffs pour conquérir avec Ostende le doublé Coupe-Championnat. "C'est ma meilleure saison et de loin", a expliqué le Bruxellois. "Pour moi, c'était important d'être sur le terrain et de contribuer au titre. J'ai travaillé des années pour y arriver et je suis content que cela ce soit passé sur le terrain de Mons."

Le seul petit point négatif pour Loïc Schwartz, qui a remporté son quatrième titre avec les Côtiers, c'est l'absence des supporters. "C'est dommage. C'est toujours bien de jouer devant des salles remplies et dans ces conditions, ça n'a pas la même saveur." Même son de cloche pour son coéquipier, Olivier Troisfontaines. "On est quand même heureux d'avoir pu disputer cette quatrième manche devant quelques spectateurs, même si ce n'était pas ceux d'Ostende. Concernant cette finale, elle a été très disputée et je pense que les deux équipes ont tout donné. On savait que Mons avait une bonne équipe mais on a réussi à être constant pour s'imposer", a conclu l'ailier liégeois d'Ostende qui va profiter de quelques jours de repos à présent. (Belga)