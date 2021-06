Euro de hockey - Les Red Lions rencontrent les Pays-Bas avec une nouvelle finale comme enjeu

(Belga) L'équipe nationale belge de hockey messieurs joue jeudi soir (20h) pour une place en finale de l'Euro masculin de hockey à Amstelveen. Les Red Lions seront opposés à l'équipe locale, les Pays-Bas.

Les Lions ont terminé le groupe B à la deuxième place après une victoire 9-2 contre la Russie. Avant cela, les Belges avaient battu 2-1 l'Espagne puis perdu 1-2 contre l'Angleterre. De son côté, les Pays-Bas ont remporté le groupe A en battant 3-0 la France et 6-0 le pays de Galles et en partageant 2-2 contre l'Allemagne. Les Allemands affrontent jeudi (17h) l'Angleterre dans l'autre demi-finale. Pour les Belges, l'Euro sert surtout de préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo où les protégés de Shane McLeod viseront l'or. Il n'empêche que les Red Lions peuvent viser un deuxième sacre de rang après avoir remporté en 2019 leur premier titre européen, à Anvers. Deux ans plus tôt, déjà à Amstelveen, ils s'étaient inclinés 4-2 face aux Pays-Bas après avoir mené 2-0. Le stade d'Amstelveen rappelle un autre mauvais souvenir aux Lions, battus 2-3 par l'Australie en finale de la première édition de la Pro League, en 2019. Le dernier duel entre Belges et Néerlandais, fin mai en clôture de la Pro League, a largement tourné à l'avantage des Néerlandais, victorieux 0-4.