DIRECT DIABLES: 25.000 supporters danois attendent les Diables

L'Euro 2020 se joue en 2021. Et après un an d'attente, il va vraiment démarrer demain par un alléchant match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, deux équipes en forme. Les Diables joueront le lendemain à Saint-Pétersbourg contre la Russie. Suivez leur actualité ce jeudi, à travers nos infos mais aussi des commentaires ainsi que des illustrations sur les réseaux sociaux.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

11h25 - Info | LES PRIMES SONT TOMBÉES

Les Diables Rouges connaissent le montant de leurs primes pour l'Euro 2020. En cas de sacre, ils seront l'un des groupes les mieux payés au monde. (Lire l'article complet)

10h45 - Info | UN ARBITRE DE FINALE POUR BELGIQUE-RUSSIE

L'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz dirigera Belgique-Russie samedi à Saint-Pétersbourg. Mateu Lahoz, 44 ans, n'est pas n'importe qui. Il a notamment été aux commandes de la finale de la dernière Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea (0-1) le 29 mai à Porto. En octobre 2018, l'Espagnol a arbitré le match de Ligue des Nations entre la Belgique et la Suisse, à Bruxelles (2-1).

10h - Info | 25.000 SUPPORTERS DANOIS CONTRE LES DIABLES

Un plus grand nombre de supporters qu'initialement prévu pourra assister aux matches du championnat d'Europe des nations de football dans le stade de Copenhague que ce qui avait été initialement prévu. Le gouvernement danois est parvenu à un accord avec la majorité des partis parlementaires dans la nuit de mercredi à jeudi. Désormais, 25.000 spectateurs par match seront autorisés à renter dans le stade. Pour les tout premiers matchs du championnat d'Europe sur le sol danois, 15.900 spectateurs avaient été prévus dans le stade qui peut contenir un maximum de 38.000 spectateurs. Le match Danemark - Belgique aura lieu le jeudi 17 juin à 18h.

7h40 - Edito | LA DISTANCE SOCIALE QUAND LA BELGIQUE MARQUE ?

7h - Réseaux sociaux | CHURROS OU GAUFRE, YANNICK ?

Pablo Andres poursuit ses entretiens de Diable Rouge. Aujourd'hui, c'est Yannick Carrasco qui s'y colle ;-)