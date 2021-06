Deux ans au Barça avant les États-Unis: le nouveau contrat étonnant proposé à Lionel Messi

Lionel Messi pourrait bien terminer sa carrière de joueur à l'Inter Miami, dans le cadre d'un nouveau contrat de dix ans entre la superstar argentine et le FC Barcelone, a affirmé mercredi l'un des propriétaires de la nouvelle franchise floridienne de la Major League Soccer (MLS).

"Je suis optimiste sur le fait que Messi portera un jour le maillot de Miami car cela parachèvera l'héritage du meilleur joueur de notre génération et cela correspondra à l'ambition, pour les propriétaires de l'Inter Miami, de construire une équipe de classe mondiale", a déclaré Jorge Mas, l'un des copropriétaires du club, cité par le quotidien Miami Herald.



David Beckham, un autre copropriétaire de la franchise, et lui-même "avons travaillé vraiment dur" sur ce dossier, a-t-il insisté. D'après le Miami Herald, Jorge Mas et David Beckham, ont eu des "discussions sérieuses" avec Messi sur ce projet qui serait intégré au nouveau contrat de l'Argentin avec le Barça. Selon certaines médias espagnols, le nouveau contrat de Messi prévoit deux saisons de plus pour lui à Barcelone, jusqu'à la fin de la Liga 2022-2023, puis deux saisons à Miami avant de revenir en Catalogne pendant six ans pour devenir un "ambassadeur mondial" du Barça.



Le contrat actuel de Messi avec le FC Barcelone se termine fin juin, ce qui donne lieu aux hypothèses les plus folles sur l'avenir du joueur de 33 ans. Le sextuple Ballon d'Or avait déjà indiqué en décembre dernier à une télévision espagnole qu'il espérait jouer un jour en MLS. "J'ai toujours eu le rêve de pouvoir vivre et apprécier les Etats-Unis, et d'expérimenter ce qu'est leur Ligue" de football, avait-il dit à La Sexta.