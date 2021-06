VOUS êtes Roberto Martinez: sélectionnez les 11 Diables qui doivent jouer contre la Russie

On y est ! L'Euro 2020 va ENFIN commencer et nous faire oublier une bien sombre année et demi qui aura d'ailleurs mené au report du tournoi. Le lendemain du match inaugural de vendredi (Italie-Turquie), les Diables Rouges seront à Saint-Pétersbourg pour affronter la Russie à 20h45. Avec quels joueurs ? Deux matchs amicaux (1-1 contre la Grèce et 1-0 contre la Croatie) ont eu lieu la semaine dernière et ont permis de jauger quelque peu la forme des uns et des autres. Si vous étiez Roberto Martinez, qui sont les 11 Diables que vous sélectionneriez ? Sachez que Kevin De Bruyne reste très incertain après son opération à l'orbite (suite à une fracture nasale et de l'orbite lors de la finale Manchester City - Chelsea), Witsel ne peut pas jouer et Eden Hazard n'est pas encore à 100%.

Mais assez écrit, à vous de sélectionner ! Et après avoir envoyé votre sélection, vous pouvez directement voir les joueurs qu'ont sélectionnés les autres Roberto Martinez.

Votre sélection sera dévoilée par Anne Ruwet en télévision dans le RTL INFO 13 heures de samedi.