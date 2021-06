Le PSG annonce l'arrivée de Giorginio Wijnaldum (vidéo)

Le club du Paris Saint-Germain a annoncé jeudi l'arrivée dans son effectif du milieu de terrain néerlandais Giorginio Wijnaldum. Arrivant de Liverpool, l'international, âgé de 30 ans, a signé un contrat de trois ans qui le lie jusqu'en juin2024.

Le natif de Rotterdam, a été formé au Sparta Rotterdam, avant de jouer ensuite pour Feyenoord Rotterdam (135 matches, 25 buts) puis le PSV Eindhoven (154 matches, 56 buts) avec lequel il remporte le titre de Champion en 2014-2015. Après un court passage à Newcastle, "Gini" rejoint les Reds de Liverpool à l'été 2016. Sous le maillot du club de la Mersey, le polyvalent milieu de terrain batave remportera notamment la Ligue des Champions en 2019 puis la Premier League en 2019-2020.

Avec les Reds, il dispute 237 matches et inscrit 22 buts, remportant également une Supercoupe d'Europe (2020) et une Coupe du Monde des Clubs (2020). Wijnaldum dispute l'Euro avec les Oranje dont il est un des titulaires indiscutables. Il compte 75 capes et 22 buts à son actif. Il faisait partie de l'équipe 3e du Mondial 2014 au Brésil. "Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi", a déclaré Wijnaldum sur le site de son nouvel employeur. "J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux."