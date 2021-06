"Les seules tensions, c'est au dos": Paul Pogba dédramatise l'incident entre Mbappé et Giroud

Le milieu des Bleus Paul Pogba a réfuté jeudi l'hypothèse de tensions entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud postérieures à France-Bulgarie mardi: "Les seules tensions, c'est au dos et aux jambes", a souri le champion du monde, rappelant que Mbappé était un joueur "altruiste".

"Il y a les kinés qui sont là pour bien nous masser, pour enlever toutes ces tensions-là", a plaisanté Pogba en conférence de presse depuis Clairefontaine (Yvelines), à cinq jours de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro contre l'Allemagne. Avant de reprendre, plus sérieusement, en indiquant que "de l'intérieur, il n'y a rien, il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde".



Certaines déclarations d'Olivier Giroud, qui regrettait après le match amical France-Bulgarie mardi (3-0) que des "ballons n'arrivent pas", ont été largement disséquées par la presse spécialisée. Mais selon Pogba, "entre Olivier et Kyky il n'y a rien du tout". "Ce qui a été dit a peut-être été mal transmis. Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer, faire beaucoup de passes décisives et il les fait. Il fait des choses extraordinaires à son âge. C'est un joueur vraiment altruiste, qui joue pour l'équipe, même si je lui dis toujours que ce serait bien qu'il défende un peu plus pour aider les milieux", a repris le joueur de Manchester United en riant. "Je n'ai rien vu, rien n'est ressorti, je ne sens rien de ce qu'on dit dehors, c'est vraiment du sourire, de la musique, des massages", a-t-il conclu.



Après France-Bulgarie mardi, Olivier Giroud avait fait part de certains regrets au micro de la chaîne L'Equipe, qui l'interrogeait sur sa discrétion relative jusqu'à son doublé en fin de match. "Des fois on fait les courses mais les ballons n'arrivent pas. Après je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface (...) peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver", avait-il glissé, sans nommer directement Mbappé mais en insistant sur le fait que Benjamin Pavard et Wissam Ben Yedder avaient, eux, réussi à lui offrir des ballons décisifs.