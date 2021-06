Cristiano Ronaldo ne veut pas "promettre des titres"

(Belga) Le Portugal cherchera à gagner tous les matches de l'Euro mais, avant de s'envoler jeudi pour la Hongrie, son capitaine Cristiano Ronaldo a évité tout pronostic ou promesse d'un nouveau sacre après celui de 2016.

"Ce n'est pas la peine et cela ne sert à rien de promettre des titres ni de faire des pronostics. Ce que je peux promettre c'est que nous aborderons tous les matches pour les gagner", a déclaré le quintuple Ballon d'or dans un entretien au magazine de la Fédération portugaise de football. "Je me sens aussi motivé ou plus qu'en 2004, pour mon premier championnat d'Europe. Nous sommes champions en titre et nous faisons à nouveau partie du groupe des candidats à remporter le trophée", a ajouté l'attaquant de 36 ans. "Il faut peaufiner quelque petites choses mais le travail (de préparation, ndlr) est fait", a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée aussi par sa fédération. "Maintenant c'est au ballon de rouler pour que le Portugal puisse faire de son mieux et débuter sur le pied droit, en battant la Hongrie" mardi à Budapest, a conclu le capitaine portugais. Versée dans un groupe F très relevé, la Seleçao affrontera ensuite l'Allemagne le 19 juin à Munich, puis la France championne du monde le 23, à nouveau à Budapest, pour un remake de la finale de l'Euro 2016 remportée par le Portugal (1-0 après prolongation). Après un ultime entraînement jeudi matin dans leur centre de stage de la banlieue de Lisbonne, le sélectionneur Fernando Santos et ses 26 élus ont pris l'avion pour Budapest, où ils s'installeront pendant la durée de l'Euro. La Seleçao a joué deux matches de préparation qui se sont soldés par un nul face à l'Espagne (0-0), vendredi dernier à Madrid, et une victoire face à Israël (4-0) mercredi soir à Lisbonne. (Belga)