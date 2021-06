Euro 2020: Benzema ET Griezmann absents de l'entraînement à 5 jours de France-Allemagne

Antoine Griezmann et Karim Benzema, légèrement touchés après des coups reçus lors de France-Bulgarie mardi (3-0), ont manqué l'entraînement des Bleus jeudi à Clairefontaine (Yvelines) à cinq jours d'affronter l'Allemagne à l'Euro, a annoncé la Fédération française.



Griezmann souffre d'une "contusion au mollet gauche", tandis que Benzema se remet "de sa béquille contractée contre la Bulgarie", a fait savoir la FFF.



La veille, la fédération avait assuré que la participation de Benzema au match contre l'Allemagne mardi à Munich n'était pas remise en cause.



Tous les autres joueurs des Bleus ont participé à une légère séance d'entraînement en fin de journée, a constaté un journaliste de l'AFP. Seul Lucas Hernandez, touché par une contusion à un genou ces derniers jours, a écourté sa séance, comme Adrien Rabiot, gêné à une cheville.



Paul Pogba, passé en conférence de presse quelques minutes plus tôt, a fait la moitié de l'entraînement en marge du groupe, s'adonnant à quelques courses en compagnie du préparateur physique Cyril Moine.



La France, championne du monde en titre et vice-championne d'Europe, doit débuter mardi prochain son parcours à l'Euro avec un choc contre l'Allemagne à Munich dans le groupe F.