Ce joueur français accueilli comme une rock star à son arrivée au Mexique (vidéo)

Fanfare, cohue médiatique et bousculade... le milieu de terrain français Florian Thauvin a connu une arrivée de rock star à l'aéroport de Monterrey (nord du Mexique) avant de rejoindre sa nouvelle équipe des Tigres.

Une casquette blanche sur le chef, un masque jaune à l'effigie du club mexicain lui recouvrant le visage, l'ancien Marseillais a mis plus d'une minute à se frayer un chemin sur les dix ou vingt mètres séparant la porte de l'aéroport d'un minibus du club. Une marée de caméras, dictaphones et téléphones portables traquait ses premiers commentaires. André-Pierre Gignac, son ancien partenaire à l'OM devenu idole des Tigres, "est mon grand frère", "nous allons faire le maximum pour l'équipe", a simplement réagi Thauvin, 28 ans, au micro d'une chaîne de télévision locale.



Des centaines de fans bondissants scandaient des chants sur des airs de fanfare. Une énorme banderole aux couleurs jaune et bleu du club le montrant dans un maillot de l'équipe de France la Coupe du monde à la main avait été déployée. Ses premiers pas au Mexique étaient diffusés en live sur un compte des supporters de l'équipe de Monterrey suivi par plus de 200.000 personnes.



Vendredi, quelque 11.000 fans sont attendus à la présentation officielle de Florian Thauvin au stade Universitaire, l'enceinte des Tigres, où il donnera également sa première conférence de presse sur le sol mexicain. Il rejoindra ensuite le reste de l'équipe à la station balnéaire de Playa del Carmen (Est), où les Tigres sont en pré-saison sous la houlette de leur nouvel entraîneur Miguel Herrera, sélectionneur du Mexique lors de la Coupe du monde au Brésil en 2014.



"C'est une signature importante, mais je ne peux garantir à aucun joueur, quel que soit son nom, qu'il sera titulaire", a récemment averti Herrera, interrogé sur le champion du monde 2018, la recrue la plus médiatisée du football mexicain cette saison.