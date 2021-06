Anastasia est Russe, Florent est Belge: les Diables Rouges s'invitent dans leur histoire d'amour

Florent Malice et Anastasia Baranova sont en couple. Le journaliste sportif a rencontré sa dulcinée lors de la Coupe du Monde en 2018. Depuis lors, ils ne se quittent plus et vivront un Euro 2020 très particulier.

C'est une belle histoire que celle de Florent Malice et Anastasia Baranova. Âgés de 29 et 30 ans, ils se sont rencontrés lors de la dernière Coupe du Monde. Florent y était en tant que journaliste sportif, couvrant par la même occasion son premier grand tournoi. Professeur de langue, Anastasia faisait partie de la foule de fans russes qui suivaient le tournoi.

Leur rencontre a immédiatement accouché sur une très belle histoire. "C'était compliqué de se voir pendant le tournoi, nous sommes surtout restés en contact par après", nous explique Florent Malice. "De fil en aiguille, on a décidé de se revoir: elle est venue en Belgique en septembre 2018, on a décidé de tenter le coup et de rester ensemble. On se voit tous les 2-3 mois, soit en Belgique, soit en Russie où je suis allé 4 ou 5 fois depuis 2018, soit dans un pays tiers pour des vacances", nous détaille-t-il ensuite.

Trois ans plus tard, le couple poursuit sa vie, bien aidé par le télétravail qui rend plus facile les déplacements communs. "C'est bien plus simple que ça en a l'air. La distance est frustrante et on pense forcément à des solutions à moyen ou long terme mais c'est une situation qui a aussi ses émotions propres, proportionnelles aux difficultés !", nous précise d'ailleurs Anastasia.

"Elle sera contente si on va loin"

Les deux tourtereaux vont donc vivre l'Euro 2020 dans le même pays. Même s'ils ne se verront pas forcément beaucoup: Anastasia sera à Moscou quand Florent sera principalement basé à Saint-Pétersbourg, où les Diables Rouges joueront deux matchs.

Mais en tant que couple belgo-russe, comment vit-on un affrontement direct entre les deux pays ? Visiblement, plutôt sereinement, Florent étant bien plus intéressé par le tournoi que sa compagne. "La sélection russe la laisse franchement de marbre", lâche même notre compatriote. "En 2018, elle avait assisté au succès de leur équipe avec incrédulité, comme beaucoup de Russes. Depuis, sans cette ambiance propre au Mondial, elle ne sera pas à fond, clairement", nous précise-t-il ensuite.

Les fans russes ne sont pas aussi chauds qu'en 2018

Ce fait n'empêchera pas Florent de savourer en cas de victoire ce soir. "Je compte quand même la taquiner si la Belgique écrase la Russie, et taquiner mes autres amis russes", nous précise-t-il en rigolant. Alors qu'Anastasia, elle, est prête à soutenir la Belgique plus que la Russie, consciente que le parcours belge s'annonce beaucoup plus prometteur.

Florent, de son côté, imagine déjà son comportement en cas de finale contre la Russie. "Je me demande si pour le coup, Nastia (diminutif, ndlr) ne se découvrirait pas un esprit de supportrice", rétorque-t-il. "Et comme je serai toujours en Russie, je vivrais ça à fond au cœur de l'action. Si la Russie fait un beau parcours, même chose : je tenterai de vivre ça avec les fans ... et sûrement en amoureux".

Pas la même ambiance

La Russie fait partie des pays qui accueillent des matchs de nos Diables Rouges, notamment. Les Belges y joueront deux rencontres dans ce tournoi. Le tout trois ans après une Coupe du Monde où l'ambiance était au beau fixe.

Une ambiance qui a visiblement totalement changé cette année. "Les fans russes, pour être honnête, ne sont pas aussi chauds qu'en 2018", répond Florent. "J'ai passé une semaine à Moscou avant de venir à Saint-Pétersbourg et à part les magasins de vêtements de sports, qui mettent les maillots et l'Euro en valeur, on devinerait à peine que le pays accueille des matchs", nous explique-t-il ensuite.

Un peu dommage de voir que l'ambiance est déjà retombée. Gageons cependant que le couple, de son côté, profitera pleinement de l'événement.