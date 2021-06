Mondiaux de Judo: Madeleine Malonga qualifiée pour la finale

La Française Madeleine Malonga (-78 kg), championne du monde en titre et N.1 mondiale, s'est qualifiée vendredi pour la finale des Mondiaux de judo de Budapest et n'est donc plus qu'à une victoire d'un deuxième sacre consécutif.

Malonga, qui sera en lice cet été aux JO de Tokyo, affrontera en finale l'Allemande Anna Maria Wagner, N.3 mondiale et victorieuse cette année de deux Grands Slams, à Tel Aviv et Kazan.

Pour se qualifier, la Française a commencé par un premier combat accroché contre la Croate Karla Prodan, finalement battue sur waza-ari. Elle a ensuite été expéditive en quart de finale contre l'Ukrainienne Anastasiya Turchyn, avec un succès par ippon en moins de 40 secondes sur uchi mata (fauchage intérieur).

C'est encore par ippon (sur o uchi hari) que Malonga s'est imposée en demi-finale, après moins de deux minutes de combat face à la redoutable Néerlandaise Guusje Steenhuis, vice-championne du monde en 2018, vice-championne d'Europe au mois d'avril et N.7 au classement mondial.