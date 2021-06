Russie - Belgique: les prévisions de notre jury (vidéo)

Un journaliste, un supporter, un ex-Diable. Alex, Renaud et Philippe partagent-ils les mêmes idées ? Pour chaque match des Diables, ils vous livrent rapidement leurs attentes d'avant-match.

Sans Kevin De Bruyne et Axel Witsel, mais auréolés d'une prestation rassurante (1-0) contre le Croatie en match amical, les Diables Rouges commencent leur Euro 2020 ce samedi soir à Saint-Pétersbourg contre la Russie qui aura la chance de jouer devant 30.000 supporters acquis à sa cause. Nous avons demandé à nos trois chroniqueurs, Alexandre, Renaud et Philippe une brève analyse avant la rencontre de ce soir. Dans la vidéo ci-dessus, ils répondent aux 4 questions suivantes:

- Quel est votre pronostic ?

- Qu'est-ce qui vous donne confiance ?

- Une crainte ?

- Quels sont les deux Diables dont vous attendez le plus ?